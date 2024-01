Inquiétude avant la tempête dans le Nord-Pas-de-Calais

À chaque épisode pluvieux, Mickaël surveille le cours d'eau avec angoisse. Le 6 novembre dernier, L'Aa est sorti de son lit, 50 centimètres d'eau dans la maison, plus de 1,50 mètre dans sa cour. Les dégâts ont été considérables. L'inquiétude fait désormais partie de son quotidien. Un peu partout dans les villages déjà inondés, les cours d'eau grossissent. Les habitants se barricadent. La nuit dernière, un courant de boue est arrivé à deux centimètres seulement de la porte d'une maison. Ce vendredi, les pluies ont rendu certaines routes impraticables. Les champs n'absorbent plus, et l'eau ravine les sols. À Bourthes (Pas-de-Calais), beaucoup d'habitations ont été touchées. Alors, la maire a lancé un appel à la vigilance sur les réseaux sociaux de la commune pour alerter les riverains. De fortes pluies et du vent sont attendus la nuit de ce samedi et toute la semaine prochaine. Cette situation accroît encore l'inquiétude de centaines de personnes qui ont déjà été sinistrées. TF1 | Reportage M. Fiat, P. Humez