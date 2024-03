Inquiétude des riverains : un nouvel immeuble évacué à Toulouse

Une quinzaine d'habitants vivaient dans cet immeuble. Samedi soir, vers 20 heures, ils ont été évacués. En cause, un escalier intérieur qui menace de s’effondrer, et pourrait entraîner avec lui tout le bâtiment de trois étages. C'est une mauvaise nouvelle pour le quartier. Dans toute la ville, les immeubles se fragilisent, tout le monde s'inquiète. Les alertes se multiplient partout dans Toulouse. Samedi dernier, à un kilomètre de là, un immeuble rue Saint-Rome s'est effondré. Le lendemain dans la rue voisine, une façade présentait à son tour des signes de fragilité. Tous les habitants et commerçants ont depuis été évacués dans les environs, 200 personnes au total. Le maire nous explique : "Je crois qu'il y a une inquiétude qui s'est développée. Il y a aussi peut-être une vigilance qui est devenue plus forte. Tout ça est assez positif, même s'il ne faut pas basculer dans la psychose". Les résultats des premières expertises seront donnés en début de semaine prochaine. En tout, une quinzaine d'immeubles toulousains ont été évacués depuis samedi dernier. TF1 | Reportage S. Petit, C. Bélard