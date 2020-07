Inquiétude en Mayenne après la recrudescence des cas de Covid-19

En quelques semaines, le nombre de cas positifs au Covid-19 est passé de 54 à 219 en Mayenne. Quatre foyers ont été détectés à Laval, notamment dans un abattoir, et deux autres dans le Sud du département. Ce jeudi matin, cette évolution a surpris les Lavallois, qui commencent d'ailleurs à s'inquiéter. De leur côté, les autorités vont lancer un vaste plan de dépistage dès la semaine prochaine avec 60 000 prélèvements prévus dans un premier temps.