INRA : moins de cancer en mangeant bio !

En mangeant bio, les consommateurs pourraient être épargnés à 25% par le cancer. C'est ce que révèle une étude de l'INRA. Celle-ci porte sur une cohorte de 70 000 personnes suivies pendant sept ans. Une comparaison entre l'alimentation conventionnelle et les adeptes du bio. Par ailleurs, une autre étude encore plus précise révèle qu'en consommant des produits bio, le risque de cancer du sein est réduit à moins 34% après la ménopause. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.