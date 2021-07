Inscription de Nice au patrimoine mondial de l'Unesco : la fierté des Niçois

Voir leur ville classée au patrimoine mondial de l'Unesco, voilà qui fait la fierté des Niçois. Entre les grands palaces luxueux, les demeures richement décorées et la végétation exotique, Nice a été façonnée par les étrangers venus profiter du climat au XIXe siècle. "Les Anglais vont venir, un peu plus tard les Allemands et après les Russes. Ces gens-là vont faire construire des villas extraordinaires et ensuite, on aura aussi des hôtels pour la saison d'hiver", raconte Alex Benvenuto, écrivain. Cette population cosmopolite en villégiature d'hiver fait construire des lieux de culte et des jardins d'agrément que les Niçois et les populations des vallées vont édifier pendant des années avant d'en profiter à leur tour. Aujourd'hui, ils comptent sur le classement de Nice au patrimoine mondial de l'Unesco pour doper l'économie. "C'est une très bonne chose. On espère que ça va apporter encore plus de touristes", lance une passante. Avec ce grand honneur viennent aussi de grandes responsabilités. Il va falloir protéger et entretenir ce patrimoine pour que Nice reste à la hauteur de cette distinction.