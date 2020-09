Insécurité : à quels problèmes fait-on face à Brest ?

Les chiffres ne le montrent pas mais dans certaines villes, l'insécurité est réelle. A Brest (Finistère), le sentiment d'insécurité grandit chez les habitants depuis quelques mois. Coups de feu, agressions, effractions... la délinquance gagne du terrain. Certains quartiers sont presque devenus infréquentables. Face à l'insécurité, habitants et commerçants ont dû changer leurs habitudes pour éviter les ennuis. D'ici 2022, la ville de Brest compte créer une brigade de la tranquillité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.