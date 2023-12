Insolite : 15 000 costumes pour 600 habitants

Saint-Paul-du-Bois est un village presque ordinaire. Un clocher, quelques commerces, une salle municipale, mais ici se cache une situation pour le moins insolite. Derrière cette porte, ce bâtiment abrite 15 000 costumes de tous les styles et de toutes les époques, de la Renaissance jusqu'à nos jours. Dans ces hangars, tous les vêtements sont à louer. Ils sont utilisés pour des opéras, des représentations de théâtre ou des spectacles historiques. Certaines pièces sont rares, comme ces uniformes de poilus. Tout démarre dans les années 70 lorsqu'un passionné de théâtre décide de récupérer une partie des costumes d'une grande enseigne de location située à Angers. Depuis, cette association de Saint-Paul-du-Bois gère ce fonds et envoie régulièrement des malles de vêtements sur l'ensemble du territoire. Dans l'atelier couture, les membres de l'association réparent les vêtements abîmés et confectionnent aussi de nouveaux modèles selon les demandes. Parmi les plus anciennes couturières des lieux, Bernadette. Elle s'investit ici depuis un quart de siècle. Entre ses mains expertes, les costumes prennent vie. Elle apprécie toujours l'effet de ses créations. Ces entrepôts se visitent, mais sur rendez-vous uniquement. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec