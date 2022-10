Insolite : je change de région en traversant la rue

Quand midi sonne à Saint-Santin, cet homme fait résonner ce clocher ou celui-ci. "Il sonne une semaine dans l'Aveyron et une semaine dans le Cantal", explique une habitante. Voilà qui mérite une petite explication. C’est cette ligne qui sépare en deux la place du village, ou plutôt la place des villages. En hauteur, on voit bien que ces deux villages auraient dû n’en faire qu’un. Mais cette frontière tracée pour d’obscures raisons en 1789 a changé la vie des habitants des deux Saint-Santin, à commencer par celle du facteur. Claude et Myriam forment un couple transfrontalier. Lui est Aveyronnais, et elle est en Cantalou. Myriam a travaillé quelques années dans cette maison à cheval sur la frontière. À cause de cette limite administrative, ici tout est en double, les églises, les cimetières, les salles des fêtes, deux mairies et donc deux maires. Pendant des siècles, cette frontière a été source de rivalité entre des Aveyronnais et des Cantalous aux caractères bien trempés. Actuellement, la ligne n’est plus infranchissable. Les deux communes partagent le monument aux morts et le stade de foot. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe