Insolite : la marche des teckels

C'est le rendez-vous de l'année pour ces fans de teckels. "On les aime comme nos enfants. On se fait chambrer, mais tant pis", confie une participante. Plus de 500 teckels se sont retrouvés ce dimanche matin pour la quatrième édition de la marche des saucisses sur les quais de Seine. Napoléon et La Fayette seront en tête de cortège. Autographiés, bichonnés... ils font le bonheur de leur mère. "Je dis souvent que j'ai cinq enfants, trois garçons plus mes deux chiens", explique leur maîtresse. Certains se sont mis sur leur 31. Une marche conviviale, festive et solidaire. Elle permet de récolter des fonds au profit d'une association qui n'a qu'un seul but : soigner les chiens. Nouveau succès pour les organisateurs cette année, le rendez-vous est déjà donné pour l'année prochaine. TF1 | Reportage V. Topenot, F. Maillard, F. Petit