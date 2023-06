Insolite : le détail qui cloche

A Cossé-le-Vivien (Mayenne), le clocher se trouve ailleurs. Il faut contourner l'église et chercher au sol pour le trouver. Ces cloches ont été déplacées il y a plus de 100 ans, car les fondations de l'église n'étaient pas assez solides. Aujourd'hui, pour sonner les cloches, tout se fait à distance. Une solution moderne et facile pour le père Julliot. "La mise en route est très simple. On sélectionne et puis on met sur OK", décrit-il. L'église de Cossé n'est pas la seule à avoir placé son clocher au sol. A cinq kilomètres de là, à Méral, c'est le même problème. Les deux édifices ont été dessinés par le même architecte. Les habitants craignaient que le clocher tombe sur l'école à proximité. "Voilà le nouveau clocher qui a remplacé la flèche de l'église qui était devenue dangereuse. Et ce clocher-là a été construit en 1930", raconte Bertrand Clavreul, un passionné d'histoire. Aujourd'hui, même depuis le sol, les cloches de ces églises continuent à rythmer la journée des habitants. TF1 | Reportage M. Monnier, C. Sebire