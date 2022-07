Insolite : l'hippodrome marin de Plestin-les-Grèves

Les chevaux sont lancés à vive allure sur le sable. A quelques heures du départ, la piste était loin d'être tracée. Les petites mains s'activent. Le champ de courses doit être monté au rythme de la marée. Plestin-les-Grèves transforme sa plage en hippodrome depuis presque 200 ans. Chaque année, une centaine de bénévoles donnent naissance à une piste de plus de 1 000 mètres. En haut de la tour, dernier test pour Armand. Il sonne le départ des courses depuis 25 ans. Huit départs doivent être lancés ce lundi après-midi. Une course contre la montre. La marée n'attend pas et la mer gagne déjà du terrain. Impossible de prendre du retard. Dans le public, la plupart découvrent le monde hippique. Chacun tente ses chances au pari. Coralie n'y connaissait rien. Pourtant, elle a déjà son favori. Au rythme des tours de piste, chacun se prend au jeu et semble oublier la menace de la marée montante. En fin d'après-midi, les sabots des chevaux battent l'eau salée pour la dernière course. L'océan, lui, entame sa remontée au galop pour enfin dévorer cet hippodrome éphémère. TF1 | Reportage P. Geli, J. Sicot, P.F Watras