Insolite : mon village creusé dans la falaise

Comment prononcer ce drôle de nom de village ? À chaque étage des ruelles superposées de Trôo (Loir-et-Cher), on aperçoit des cavités souvent habitées. Chaque trou ressemble plutôt à une galerie. C’est un village hors du commun. Un couple de retraités a restauré toute une maison pour sauvegarder le patrimoine. À Trôo, dès l'époque gauloise, puis surtout au Moyen Âge, les hommes ont habité dans la roche. Patrick s'est pris de passion pour l'histoire troïenne. Régulièrement, il accompagne des groupes en visite dans le musée où on retrouve la vie d'autrefois. Les visiteurs montent et descendent pour tout savoir du monde des troglos. Dans la rue basse, il y a une grotte pétrifiante où il faut regarder, mais aussi écouter. Au contact de l'air, l’eau se transforme en pierre. Si vous entendez une voix montée des profondeurs, vous ne rêvez pas. En haut du village, le plus insolite secret troïen est le puits qui parle. Son écho fascine les villageois. Des légendes s'ajoutent à toutes ces histoires et contribuent aux charmes un peu mystérieux de cette cité troglodytique. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély