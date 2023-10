Insolite : quand la frontière traverse ma maison

En plein cœur de la ville, un verre en terrasse en apparence tout à fait normal. Cette belle-mère et sa belle-fille sont sur la même table, mais dans deux pays différents. La frontière entre Pays-Bas et Belgique les sépare. Ces lignes au sol, elles sont partout. On les traverse à pied, en voiture, et même à quatre pattes. Une centaine de passages existent, car Baarle est divisée d’une manière compliquée entre les deux pays. Ce couple de retraités connaît par cœur ce drôle de découpage. Leur maison est sur une frontière. Quelques mètres pour changer de pays tout en restant chez soi. Le hic : ils doivent payer des impôts à la fois en Belgique et aux Pays-Bas. Dans un autre immeuble, la frontière passe au milieu de la porte. La propriétaire a donc deux adresses de deux pays différents. Frans de Bonte est le maire belge de Baarle. Il habite bien en Belgique, mais sur 1,5 km de trajet pour se rendre au travail, il traverse huit fois la frontière. Il a une mission difficile dans cette ville où tout est double, à l’exception des pompiers. Cette particularité unique au monde demeure encore aujourd’hui. Elle est une fierté pour les habitants. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Agirbas