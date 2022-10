Insolite, un A380 vendu en pièces détachées

L’A380 reste unique aux yeux du public : deux ponts, 545 places jusqu’ à 575 tonnes. Succès annoncé donc pour la vente aux enchères à partir de ce jeudi à Toulouse, avec 500 pièces issues d'un exemplaire démantelé. On y trouve des chariots de service qui sont estimés à partir de 300 euros, des plaques d’indications de toilette, des lits de bébé à 150 euros, des miroirs, des lampes ou de simples bouts de métal. Plus gros, plus onéreux : des morceaux de moteur qui seront autour de 2 000 euros. Le manche du pilote, des bouts de fuselage, la porte de l’accès de l’appareil ou le bar de la classe affaire qui devraient largement dépasser les 30 000 euros. On trouve aussi des accessoires d’urgence. Et tout devrait partir. "Je pense qu'au même titre que la Concorde, l’A380 à ses adeptes", confie maître Marc Labarbe. Comme à l’époque, des gens du bout du monde sont intéressés par la vente caritative de cette semaine. Des enchérisseurs de Bulgarie, du Soudan, du Népal et d’une quarantaine d'autres pays sont déjà inscrits. TF1 | Reportage O. Santicchi, S. Hernandez