Insolite, voler... dans une grotte !

Même dans vos rêves les plus fous, vous n'auriez pu l'imaginer : battre des ailes et sanglé à un immense ballon gonflé à l'hélium, survoler des concrétions millénaires. Ce matin-là, Jérémie tente l'expérience. À douze mètres du sol, presque sans effort, il est traversé de sensations inédites. Depuis le sol, Jérôme Giunta, guide et moniteur d'aéroplume, accompagne le vol de consignes très simples. Relié au passager par une corde, il surveille la trajectoire du ballon, aide à naviguer entre les obstacles. Dans la grotte de la Salamandre, ceux qui restent les pieds sur terre profitent aussi du spectacle. Ces merveilles, Daniel Lelièvre, propriétaire de la grotte, les a d'abord admiré lors d'expéditions avec des spéléologues. Pour en faire profiter le plus grand nombre, il achète le site en 2009 et le met en lumière. C'est en 1965 que deux spéléologues nîmois se lancent dans l'exploration de ce puits naturel perdu au milieu de la Garrigue. À l'époque, la cavité se mérite, aucun accès horizontal n'a encore été percé. Ces deux sportives vont se mettre dans la peau des pionniers. Reste le frisson de la descente en rappel, 50 mètres à pic pour amateurs de sensations fortes. TF1 | Reportage M. Croccel, A. Poupon, É. Duboscq