Installation d'éoliennes : les Picauvillais départagés

A Picauville, dans la Manche, un projet de construction d'éoliennes, non loin de Sainte-Mère-Eglise, divise les habitants. Les associations de vétérans tiennent à conserver intacte ce site historique, où 254 soldats américains ont perdu la vie lors du Débarquement en 1944. Chaque année, des largages de soldats dans le marais leur rendent hommage. Une commémoration désormais menacée par la construction de cinq éoliennes. Malgré cet appel au devoir de mémoire, le projet est toujours à l'étude. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.