Installation d'éoliennes : vent de controverse au Bourg-d'Iré dans le Maine-et-Loire

En 2016, deux Américains ont décidé d'investir près de cinq millions de dollars pour rénover un château abandonné, situé à Bourg-d'Iré. Cette bâtisse datant du XIXème siècle contribue désormais à l'activité de la commune. Pourtant, les propriétaires vont laisser leur place à un nouvel acquéreur allemand. Pour cause, des éoliennes de 150 mètres de haut doivent être installées à moins de trois kilomètres de leur demeure. Dans les années à venir, une dizaine d'éoliennes devraient voir le jour dans ce secteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.