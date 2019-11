Installation du marché de Noël à Paris

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. D'ailleurs, le marché de Noël de Paris sera inauguré ce 15 novembre 2019. La magie opérera dans le Jardin des Tuileries. Les pères Noël et les rois mages, quant à eux, sont déjà prêts à défiler. Les artisans, préparés depuis des mois, offriront à chacun un Noël magique avec leurs décorations époustouflantes. Petits et grands auront également leur lot de surprise avec les jouets et les friandises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.