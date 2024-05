Installation d'une clim peu efficace : quels recours ? Le 13H à vos côtés

Un ménage sur quatre est aujourd’hui équipé d’une climatisation. Pour passer un bel été sous sa véranda, Hélène a décidé d’en installer une pour 5 600 euros, mais celle-ci n’est pas du tout performante. Elle se demande donc si la puissance de l’appareil est suffisante. L’artisan ne répond plus ni aux messages ni à un recommandé. Il y a plusieurs règles à savoir quand on fait installer une clim chez soi. Lors de l’établissement du devis, il est indispensable que le technicien se déplace pour déterminer la puissance du système. Plusieurs facteurs vont entrer en jeu : la surface à climatiser, l’isolation et les apports thermiques. Le sous-dimensionnement peut avoir plusieurs conséquences : pièce non refroidie, surconsommation d’énergie, etc. Si le calcul n’est pas bon, l’artisan a commis une faute par rapport au contrat. À savoir qu’il est soumis au devoir de conseil et à l’obligation de résultat. Il y a plusieurs manières de faire valoir ses droits : soit une solution à l’amiable, soit une protection juridique via un expert, soit une mise en demeure de l’artisan. Mais pour éviter tous ces désagréments, il est important d’appeler un professionnel certifié QualiPAC pour votre installation. T. Coiffier