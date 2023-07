Installé depuis un bon moment avec un café : le restaurateur peut-il vous demander de quitter sa terrasse ? Le 13H à vos côtés

Un téléspectateur demande si le restaurateur a le droit de demander de quitter sa terrasse si l'on n’a consommé que peu de chose, mais que l'on reste longtemps. Aucun texte de loi n'impose au client de quitter les lieux. S’il a déjà consommé, on ne peut pas l’obliger à consommer davantage pour pouvoir rester. En revanche, si vous y buvez un café en lisant par exemple un journal, et que la file d'attente pour trouver une place s'allonge, le restaurateur peut vous demander si vous souhaitez prendre autre chose. C'est une manière stratégique et polie de dire que si tel n'est pas le cas, il serait préférable de partir. Mais en aucun cas, il ne peut vous obliger à le faire. En outre, un commerçant ne peut refuser la vente d’un produit, sauf pour motif légitime. Par exemple, un pharmacien peut refuser de vendre certains médicaments sauf sur présentation d’une ordonnance. Mais si un serveur refuse de servir un café à un client, pensant que d’autres personnes dans la file d’attente vont consommer plus, le refus de vente est injustifié. S’il n’y a aucune personne en attente de place libre, et que les consommateurs veulent rester sur la terrasse en sirotant un café, le serveur doit les accueillir. Autrement, c’est une infraction pénale pour laquelle l’établissement encourt jusqu’à 7 500 euros. A. BAZAR