Installer une chaudière à fioul, c’est fini !

Au cours de ses livraisons, Mickaël Oudjaoudi va croiser de moins en moins de chaudière au fioul. Désormais, installer une chaudière de ce type est interdit. Mais les anciennes ont encore le droit de fonctionner. Pour Mélanie, le budget chauffage a doublé en quelques mois, alors elle réfléchit à changer d'énergie. "La changer, j'y pense, mais je ne sais pas pour mettre quoi à la place", se demande-t-elle. Plusieurs alternatives s'offrent à elle notamment la pompe à chaleur ou les chaudières à granulés. Une des possibilités est aussi de passer au biofioul. Il contient 30% de colza. Actuellement, certains clients ont décidé de se mettre à ce carburant en changeant simplement un brûleur. Une adaptation possible uniquement sur les installations récentes. À l'époque, une chaudière fuel coûtait entre 5 000 et 6 000 euros, mais une installation de chaudière fonctionnant avec des pellets représente le triple. Seulement, c'est plus écologique et économique. Dans cette maison, le budget chauffage sera divisé par six. Dans l'Hexagone, plus de trois millions de foyers se chauffent encore au fioul. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly