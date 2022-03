Institut Curie : un service d'oncologie dédié aux adolescents

Se battre contre une tumeur à 17 ans n'a rien d'anodin. D'où la création de ce service d'oncologie dédié aux adolescents. Le rôle de Sandra Quié, animatrice à l'Institut Curie, est de faire sortir les jeunes de la solitude de leur chambre. Eux qui ont tant besoin d'échanger sur ce qu'ils traversent. "C'est la deuxième fois que je viens et il y a toujours des gens qui entrent dans ma chambre et me proposent des jeux de cartes pour sortir et s'aérer. C'est extrêmement agréable", témoigne Eléana, une patiente. Chaque année, 2 500 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chez les adolescents, avec leurs spécificités médicales. "Ils ont une épidémiologie, c'est-à-dire un type de tumeur très particulier, différente de celle des enfants et des adultes. Il faut aussi qu'on soit dans un centre d'excellence médicale pour apporter les meilleurs soins à ces adolescents et leur donner toutes les chances de guérir", explique le docteur Valérie Laurence. Et quand les soins se terminent, il faut qu'ils retrouvent l'ambiance d'une deuxième maison. Ici, une copine peut rester dormir. Les médecins respectent leur intimité. TF1 | Reportage J. Devambez, H. Massiot