Intempérie en Haute-Garonne : le point sur la situation

En Haute-Garonne, dans la commune de Baziège, l'eau de la rivière monte très rapidement depuis cinq heures ce lundi matin. On se prépare à évacuer les habitants. A Baziège, tout le monde a les yeux rivés sur la rivière qui traverse la commune. Son niveau monte de trente centimètres par heure. La mairie est prête à déclencher le plan d'évacuation des habitations autour du cours d'eau. Environ 200 foyers et deux écoles de la ville sont concernés. Les concernés seront déplacés dans la salle communale. Ils y resteront jusqu'à ce que le niveau de l'eau baisse. Actuellement, la rivière est à 3,70 mètres. C'est à 4,80 mètres qu'elle débordera ce lundi après-midi si la pluie continue de tomber en abondance. En Haute-Garonne et dans le département voisin de l'Ariège, il est tombé depuis dimanche l'équivalent d'un mois de pluie. TF1 | Duplex S. Chevallereau