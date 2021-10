Intempéries à Marseille : le point sur la situation

Les consignes de prudence et les mesures de prévention se multiplient à Marseille (Bouches-du-Rhône). De ce fait, un quartier qui se trouve en bordure de l'Huveaune est actuellement en cours d'évacuation. Près de 250 habitants sont déjà à l'abri. Un gymnase a été mis à disposition pour les accueillir. L'épisode de pluie attendu ce lundi après-midi est particulièrement inquiétant. Environ 200 millimètres d'eau pourraient tomber sur la zone du département : le littoral, Marseille, Cassis, Aubagne et La Ciotat. Par prévention, il a été demandé aux parents, dans la mesure du possible, d'aller chercher leurs enfants dans les établissements scolaires avant midi. Du côté des trains, les TER sont suspendus au départ et à destination de Marseille. Quant aux TGV, ils s'arrêteront cet après-midi à la gare Saint-Charles. Ces mesures ont été prises pour éviter la présence de personnes sur les axes routiers, car la consigne est de rester chez soi.