Intempéries à Perpignan : routes coupées et plusieurs maisons inondées

De fortes pluies sont tombées dans les Pyrénées-Orientales la nuit du 22 octobre 2019 causant des dégâts matériels impressionnants. À Perpignan, plusieurs maisons ont été inondées. Un phénomène de mini-tornade d'une durée de 30 secondes a également frappé certains quartiers de la commune et détruit diverses infrastructures. Des équipes de pompiers procèdent ce 23 octobre à des reconnaissances et vérifient la solidité des édifices malmenés par les vents violents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.