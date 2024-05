Intempéries à répétition : inquiétude et lassitude

Tout le centre du village de Kédange-sur-Canner (Moselle) a été noyé sous les crues. Quatre jours après, le nettoyage continue. Cette voiture qu'on évacue appartient à Chantal, dont le garage a été inondé. "Moi, j'habite à Kédange depuis plus de 60 ans, je n'ai jamais vu ça, un mètre en l'espace d'une demi-heure, trois quarts d'heure", se désole-t-elle. Malgré la fatigue, la maire du village, Jennifer Haensler, continue de coordonner les évacuations des déchets, en espérant aussi que les orages annoncés cette semaine resteront limités après un week-end de grande mobilisation. A Sierck-les-Bains, les habitants sont aussi partis travailler en prenant soin de barricader leurs portes de garage ou de maison, craignant de nouvelles pluies. Personne ici ne veut revivre la journée de vendredi, avec un petit ruisseau transformé en torrent d'eau et de boue. Chez Philippe, il a traversé tout le rez-de-chaussée de sa maison avant d'emporter un mur de soutènement. De nouvelles pluies sont annoncées ce mardi après-midi, avant une accalmie qui va faciliter la fin du nettoyage. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse