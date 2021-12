Intempéries au Pays basque : deux communes inondées

La rivière de la Nive a recouvert tout le quartier. Depuis jeudi soir, le bas de la commune de Cambo-les-Bains (Pays basque) est sous les eaux. Ce matin, les pompiers évacuent les gens qui le souhaitent. Plusieurs habitants sont inondés et sont toujours privés d'eau et d'électricité. Ce midi, l'eau s'est arrêtée de monter mais la décrue n'est pas attendue avant demain. A quelques kilomètres de là, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est elle aussi touchée. Hier soir, l'eau est montée en quelques minutes. Plusieurs automobilistes bloqués sur les routes ont été secouru cette nuit. ce matin, les habitants évaluent les dégâts, pour l'instant limités. Mais déjà, l'eau recommence à monter. De nouvelles précipitations sont attendues en début d'après-midi. Plusieurs routes sont coupées à la circulation. Les Pyrénées-Atlantiques sont toujours en vigilance orange aux crues et aux inondations au moins jusqu'à demain midi. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet