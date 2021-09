Intempéries dans le Gard : déjà les premiers dégâts

Ce mardi matin, une voiture du voisinage était garée le long du mur, quelques mètres plus loin. C'est le torrent qui l'a jetée contre leur portail. "De sept heures et demie à neuf heures, il y a eu un déluge", affirme cet habitant. Il n'y a pas de dégâts dans la maison, mais il faut signer le constat, appeler les assurances et surtout reprendre ses esprits. En une heure, il est tombé 100 millimètres de pluie. Dans une rue, l'eau a ruisselé jusqu'à une maison. Dans une autre, il y a 30 centimètres d'eau et près de dix à l'intérieur, le temps que l'orage passe. "Depuis ce matin, j'essuie avec les torchons, les serviettes, les plaids ... J'ai sorti tout ce que j'avais", témoigne une sinistrée. À Quissac, dans le village voisin, la boue a recouvert une route. "On va avoir un peu de travail aujourd'hui pour tout remettre en état, en espérant que ça ne revienne pas et que ça soit juste un petit épisode", affirme Eric Dorne, agent des routes départementales du Gard. De nouveaux orages sont attendus dans l'après-midi.