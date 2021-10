Intempéries dans le Gard : le nettoyage après les orages

L'eau a tout emporté sur son passage. Dimanche soir, le ruisseau est devenu un torrent, débordant jusque dans les rues du village de Génolhac (Gard). Des arbres tombés ont créé un barrage en amont, puis il a cédé. Sous la pression de l'eau, le pont reliant les deux parties du hameau a été détruit. "On est là, on est désolés, on ne sait pas quoi faire. C'est une voie qui est communale, ça dessert des habitations qu'il y a de l'autre côté", explique Guy Cheron, le maire. Une vingtaine de personnes seraient actuellement isolées d'après lui. Christopher habite de l'autre côté. Pour rejoindre la commune, il doit désormais utiliser une piste difficile d'accès. "Ça rajoute bien une dizaine de kilomètres", confie-t-il. "Après, c'est une route que je prends depuis tout petit. Voir l'état du pont, c'est choquant", rajoute-t-il. La solidarité s'organise alors. Tous les habitants se sont réunis pour nettoyer. Les 50 habitants du hameau de Pont de Rastel sont toujours privés d'électricité. Le nettoyage va se poursuivre jusqu'à la tombée de la nuit.