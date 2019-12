Intempéries dans le Sud-Est : la commune de Mandelieu-la-Napoule submergée par les eaux

Dans la soirée du 1er décembre 2019, l'équivalent de deux mois de pluie sont tombés en moins de trois heures à Mandelieu-la-Napoule. Comme dans plusieurs communes aux alentours, les écoles ont été fermées. Les eaux ont atteint un mètre de hauteur et des torrents de boue se sont déversés dans une rue commerçante au cœur de la ville. Les pertes matérielles sont considérables. Un centre d'hébergement d'urgence a été ouvert à Cannes. Dans un quartier résidentiel, les pompiers ont commencé le pompage des eaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.