Intempéries dans le Sud-Est : les exploitants agricoles en galère

Pour les exploitants agricoles, les intempéries ont été un coup dur. La Siagne a débordé, ravageant sur son passage les cultures. Dans certaines exploitations, la catastrophe intervient au moment où les plantes viennent tout juste d'être mises en terre. On tente alors de sauver tout ce qui peut l'être, impossible de replanter avant le printemps. Les agriculteurs s'inquiètent du manque de revenu causé par ces intempéries, et pointent du doigt le mauvais entretien des cours d'eau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.