Intempéries dans le Sud-Ouest : les dégâts dans la commune de Laruns

A Laruns, commune la plus touchée par les intempéries, les chantiers sont titanesques. Ce week-end, des torrents de boue ont déferlé dans les rues du village jusque dans les maisons. Les routes sont détruites. Des travaux importants vont devoir être lancés pour assurer la sécurité des habitants. Ce lundi matin, le soleil est de retour à Laruns. Mais les torrents de boue qui ont déferlé vendredi sont encore dans tous les esprits. Tino habite dans les hauteurs du village depuis 20 ans. Il était en première ligne. Jusqu'à 1m20 d'eau dans le sous-sol, chez lui, les dégâts sont considérables. L'homme n'avait jamais connu de telles pertes. Dans les rues les plus touchées de la commune, chacun garde en mémoire les images d'une longue nuit d'inquiétude. Au pied de ses montagnes natales, Pierre a failli tout perdre : une partie de sa maison, les ânes et les chevaux qu'il élève. Parmi les priorités désormais, il faut refaire les rues endommagées et réparer de nombreuses canalisations d'eau. Avant Noël, il reste encore beaucoup de travail. La municipalité et les habitants de Laruns restent mobilisés. TF1 | Reportage G. Ploye, N. Forestier