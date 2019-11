Intempéries dans le Var : les habitants de Roquebrune-sur-Argens dénoncent l'urbanisation comme cause des inondations

Le week-end du 23 novembre 2019, plusieurs maisons ont été touchées par la montée des eaux à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. Ces inondations sont loin d'être les premières. Traumatisés, les habitants expliquent que ces phénomènes se produisent souvent dans le village, mais qu'ils sont devenus plus fréquents et plus forts. Selon eux, l'urbanisation de la plaine agricole serait l'une des causes de la violence des crus aux conséquences dramatiques, depuis quelques années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.