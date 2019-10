Intempéries dans l'Hérault : la ville de Béziers se retrouve sous les eaux

Neuf départements sont en vigilance orange pour de fortes pluies ce 23 octobre 2019. A Béziers, où les averses ont été les plus impressionnantes, l'eau ne s'évacue plus. L'équivalent de trois mois de précipitations s'est abattu en quelques heures sur cette ville de l'Hérault, suscitant l'inquiétude des habitants. Rivières en crue, routes coupées, véhicules sous les eaux... cet épisode cévenol bat un record de plus de 50 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.