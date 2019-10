Intempéries dans l'Hérault : le trafic SNCF coupé

Les intempéries dans l'Hérault ont impacté le trafic ferroviaire qui lie le département à d'autres régions. Elles ont complètement paralysé les lignes Montpellier-Toulouse et Montpellier-Espagne. En effet, les TGV et les Intercités sont tous à l'arrêt. Toutefois, la SNCF a mis à la disposition des usagers qui ont déjà réservé le train des taxis et des bus de remplacement, pour qu'ils puissent arriver à destination. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.