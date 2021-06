Intempéries : des dégâts catastrophiques pour les agriculteurs

Samedi dernier, Franck Faivre, agriculteur à Corberon (Côte-d'Or), a vu ses pieds de cassis ravagés par la grêle en seulement dix minutes. Résultats : 80% de ses parcelles ont été détruites et les pertes s'élèvent à au moins 50 000 euros. "On voit bien les tiges, mais il ne reste plus grand-chose. Il n'y a plus rien", déplore-t-il. Un gros coup dur qui s'ajoute aux épisodes climatiques de ces dernières années, devenus récurrents. Agriculteur de père en fils et en culture biologique depuis six ans, Franck Faivre espère maintenant être suffisamment dédommagé. Dans ses champs de céréales, Sylvain Martin, lui aussi, constate de nombreux dégâts. L'épisode intervenu à la veille des récoltes aura des conséquences certaines. "Ce sont des blés qui ont été engagés en contrats sur lesquels on doit respecter des qualités de récolte. Et là, peut-être qu'on ne sera pas à même de les respecter", confie le céréalier. Le bilan devra encore s'alourdir, car les dégâts ne sont pas encore tous visibles. Les agriculteurs espèrent que leur commune sera reconnue en état de catastrophe naturelle.