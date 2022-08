Intempéries : des déluges soudains et violents

Encore ce jeudi matin, une tempête soudaine, rapide et imprévisible s'est abattue sur le Vaucluse. C'était la même surprise ce mercredi à Saint-Étienne. Il était difficile de circuler dans l'eau et dans la mousse causée par la pluie diluvienne et des orages de grêle. À Lyon, l'ampleur de l'épisode orageux a surpris tout le monde. Pourtant, quelques heures avant, le département était en vigilance jaune. Selon Météo-France, ces épisodes violents sont souvent difficiles à prévoir. Ces phénomènes imprévisibles sont tout aussi destructeurs. Dans le Vaucluse, les arbres n'ont pas résisté aux rafales de vent. Certains se sont effondrés sur des câbles électriques. Par conséquent, 180 foyers sont privés de courant. Ce jeudi matin, le maire de Caumont-sur-Durance (Vaucluse), Claude Morel, vient constater les dégâts matériels. "Ce qui est vraiment exceptionnel, c'était l'intensité du vent sur une zone très restreinte", explique-t-il. De nombreuses régions du pays ont été touchées par ces épisodes orageux. TF1 | Reportage L. Cloix, H. Dreyfus, F. Agnès