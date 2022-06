Intempéries : deux jours après, les pompiers de la Creuse encore sur le terrain

Depuis 48 heures, les sapeurs-pompiers n'ont pas une minute de répit. Dans la Creuse, les appels pour des toitures endommagées ne cessent d'arriver. Chez un habitant, des grêlons de la taille de balles de ping-pong ont percé la toiture et le pare-brise des voitures. "On n'a rien pu faire, juste se mettre à l'abri", affirme-t-il. Chez Dominique, les dégâts sont tels que l'eau s'est infiltrée dans la maison. Rien que dans le village de Crocq (Creuse), le centre de secours a effectué 150 opérations de bâchage. Autre urgence avant l'arrivée de la pluie dans quelques heures : finir de sécuriser les lignes électriques pour permettre aux pompiers d'intervenir. Un technicien en est à sa 40ème intervention en deux jours. Pour lui aussi, le rythme est soutenu. Devant la taille de certains impacts, pompiers et habitants sont sous le choc. Un riverain revient de week-end et constate les dégâts. "On va prévenir les assurances", lance-t-il. Une quarantaine d'interventions doivent toujours avoir lieu dans le secteur et partout en Creuse, particulièrement touchée par les averses de grêles. TF1 | Reportage E. Vinzent, E. Sarre