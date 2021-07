Intempéries en Belgique : des évacuations toujours en cours

Tout n'est pas encore fini. Il reste encore environ 1,5 mètre d'eau dans le centre-ville. En ce qui concerne les évacuations, elles sont toujours en cours actuellement. D'ailleurs, on constate que le cours d'eau à proximité des maisons présente encore beaucoup de courant. Les pompiers sont à pied d'œuvre depuis jeudi soir pour tenter de sauver des gens. Certains sont encore bloqués dans les étages, sans eau ni électricité et téléphone chez eux. Un peu plus tôt jeudi, une personne a raconté son soulagement lorsqu'elle a été secourue après avoir attendu les secours pendant plusieurs heures. On a également pu croiser des habitants en larmes qui ont tout perdu. En tout cas, les pompiers vont continuer les interventions et les mises en abris. Des actions qui vont prendre du temps car les moyens sont limités. En effet, ils ont seulement une barque pour transférer les personnes. Puis, deux hélicoptères survolent la zone depuis ce matin en soutien. Pas de perte à signaler pour le moment dans la ville, même si des proches sont sans nouvelles de certains habitants.