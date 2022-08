Intempéries en Corse : Kévin Berg en direct de Sagone

Ici, à Sagone, des rafales de plus de 150 kilomètres à l’heure ont soufflé. Le camping qui est juste à côté de la ville a connu de nombreux blessés. Des blessés causés par des déracinements d’arbre qui sont tombés sur une zone du camping où il y avait de nombreuses tentes. Pour l’heure, on compte sept blessés dont deux qui ont été hélitreuillés. Les pompiers, eux, continuent d’évacuer des blessés. Un décès est également à recenser. C’est celui d’une jeune fille entre treize et vingt ans qui était ici en vacances avec sa sœur et ses parents. Il est à savoir qu'un arbre était tombé sur sa tente. Tous les occupants du camping étaient évacués. Par ailleurs, une cellule psychologique était mise en place. TF1 | Duplex K. BERG