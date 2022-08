Intempéries en Corse : pouvait-on les prévoir ?

Une Méditerranée brûlante, voilà l'une des explications aux violents orages qui ravagent la Corse. Mercredi, c'était à Ajaccio qu'il a fait le plus chaud dans l'Hexagone avec 36 degrés. Quand cet air chaud rencontre un courant froid, le nuage orageux se crée. Plus la différence de température est importante, plus le phénomène est violent. Sur des images satellites, la perturbation était clairement visible la nuit de mercredi au-dessus de la mer. Mais à ce moment-là, impossible de prévoir sa trajectoire. "C'est toujours une grande difficulté de prévoir la trajectoire des orages, notamment en mer ou c'est un réservoir d'humidité", explique Evelyne Dhéliat. Par ailleurs, il est difficile aussi de prévoir l'intensité. Quelques heures plus tard, des records de vents sont enregistrés sur toute l'île. Jusqu'à 225 km/h à Marignana, du jamais-vu. L'île de la Corse est littéralement foudroyée en tout début de matinée. Et ce n'est qu'ensuite que la vigilance orange est déclarée par Météo France, car le protocole prend du temps. TF1 | Reportage M. Brossard, B. Poizeuil, D. Sitbon