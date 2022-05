Intempéries : grêle et coulées de boue en Haute-Savoie

Placé en alerte orange aux orages violents, dimanche, le département de Haute-Savoie a été durement frappé par des pluies diluviennes, dans la soirée. La commune de Menthon-St-Bernard a été particulièrement touchée avec d'importantes inondations. Des images montrent ainsi une maison devenir une véritable île, au milieu d'un torrent. Un peu plus loin, Claude, a filmé le torrent qui s'est formé au pied de sa maison. "Ce n'était plus une route, c'est une avenue d'eau", témoigne-t-elle dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. Un orage extrêmement localisé qui a abîmé certains axes de Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie) mais n'a fait aucune victime ni blessé. Par ailleurs, 40 pompiers ont été mobilisés essentiellement pour des inondations dans des garages comme ici cette résidente qui se dit "choquée". Mais après le choc, pour les riverains, le plus difficile commence : faire sécher les meubles, nettoyer et sauver ce qui peut l'être. Au bord du lac d'Annecy, un hôtel a été privé d'électricité, puis évacué dimanche soir. Les 50 clients ont pu regagner leur chambre ce lundi matin. Au total, dans le département, les pompiers ont dû réaliser environ 75 interventions dans la soirée.