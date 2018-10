Intempéries en Italie : Venise s'est retrouvée sous les eaux

L'Italie a connu d'importants épisodes pluvieux. Alors que la montée des eaux a atteint un niveau historique à Venise, rien ne semble arrêter les commerçants et les touristes. Chaussés de bottes et vêtus de coupe-vents, les visiteurs admirent les boutiques sans oublier la pause déjeuner. A Venise, ce phénomène périodique de montée des eaux ne dure jamais longtemps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.