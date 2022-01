Intempéries : la Garonne au plus haut à Toulouse

La Garonne est déchaînée, presque comme un océan. Ce débit intense, ces vagues, ont attiré de nombreux Toulousains ce matin. En moins de 24 heures, le fleuve est monté de 3,5 mètres, son plus haut niveau depuis 2000. Les arbres sont immergés, les quais ont totalement disparu. L'eau qui s'écoule depuis les Pyrénées charrie de nombreux troncs et branches d'arbres. Une passerelle s'est transformée en torrent. Paolo est photographe. Il n'aurait manqué ça pour rien au monde car ce qu'il préfère, c'est les mouvements de l'eau qui déborde sur les trottoirs. "Ce qu'on ne peut pas produire en image c'est le bruit. Le bruit est assez impressionnant", ajoute-t-il. En amont, l'île du Ramier est menacée d'être submergée. Les étudiants peuvent enfin rentrer dans leur résidence. Lundi soir, 720 d'entre eux ont été évacués et relogés dans un gymnase. La décrue s'est amorcée ce matin dès 7h mais le niveau de l'eau reste encore trop haut pour commencer le nettoyage. TF1 | Reportage M. Chaize, P. Mislanghe