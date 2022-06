Intempéries : l'appel à l'aide d'une maire de Dordogne pour reloger les sinistrés

Les matelas ont pris l'eau. Pourtant, c'est ici que Pascal et son épouse dorment depuis près d'une semaine. L'eau s'infiltre dans toute la maison. Alors l'homme a décidé d'installer un logement de dépannage dans le jardin. Il a dû débourser 10 000 euros. "Il faut qu'on sorte de ce moisi. On croise les doigts pour que les assurances les prennent en compte", lance-t-il. Chaque jour, de nouveaux habitants demandent à être relogés en urgence à Vanxains (Dordogne). La mairie lance un appel aux dons pour trouver un maximum de mobil-homes. "On va de nouveau faire le tour aujourd’hui pour essayer de retirer les gens de leur maison", lance la maire de ville Joëlle saint-Martin. Une autre famille a dû quitter son domicile dès la semaine dernière. Ils logent actuellement dans un gîte. Mais ils espèrent trouver un mobil-home pour revenir habiter sur leur terrain. Dans la commune, ils sont plus d'une centaine d'habitants à n'avoir aucune solution de relogement. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Arfel