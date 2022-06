Intempéries : le Cher touché par des pluies diluviennes et des inondations

Mardi soir, la commune de Trouy a été frappée par le vent, la pluie et la grêle. Éliane a vu l'eau envahir la rue principale de la commune. Un peu plus loin dans un lotissement, les habitants constatent les dégâts. Dans la matinée de ce mercredi, le maire de la commune passe de maison en maison pour aider les sinistrés. Dans les constructions récentes, la pluie s'est infiltrée par les toits. "En fait, il y a des tuiles qui se sont envolées. Et donc, avec le poids de l'eau, ça a fait tomber le faux plafond. Je viens d'emménager et c'est un peu démoralisant", nous explique un habitant. C'est un abattement que partagent Thomas et sa compagne. Là aussi, tous les plafonds sont gorgés d'eau. Évacuer l'eau, faire sécher meubles et vêtements en attendant les experts, une situation d'autant plus difficile, car ils ont emménagé il y a trois mois. L'eau dans les rues s'est retirée rapidement, mais chacun retiendra l'intensité de cet orage. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schéol