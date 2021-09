Intempéries : le Gard toujours en alerte rouge

Les intempéries font rage dans le sud du pays. Ce mardi, six départements sont en alerte orange. Le Gard, lui, est en alerte rouge. Selon notre correspondante sur place, Florence de Juvigny, l'épisode va encore durer. Si en début de journal il pleuvait à Salinelles, maintenant, c'est le retour du soleil. Mais l'orage, lui, continue de tourner. Il reste dans la même zone. Cela fait que les pluies s'accumulent et sont beaucoup plus importantes que prévu. Les cours d'eau gonflent également. Alors, 200 pompiers venus de l’Hérault, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse seront à pied d’œuvre cet après-midi. Et il faut le répéter, la préfecture du Gard appelle à la plus grande vigilance. Il ne faut pas descendre dans les sous-sols, les caves et surtout ne pas se risquer sur la route.