Intempéries : le point sur la situation dans le Lot-et-Garonne

Le Lot-et-Garonne a été fortement frappé par les intempéries. Nous nous trouvons à une trentaine de kilomètres d'Agen. Ici, les coulées de boue ont été provoquées par les fortes pluies de mercredi soir. L'eau a poussé la terre dans les champs jusque sur la chaussée. Un peu plus loin, nous avons pu voir quelques poteaux électriques qui sont tombés sur le sol et poussés, eux aussi, par les intempéries. Les équipes de maintenance sont à pied d’œuvre pour sécuriser les sites et continuer à nettoyer les voies. La plupart des routes devraient pouvoir rouvrir à la circulation dans la journée.