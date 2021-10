Intempéries : l'orage se dirige sur le Var

Direction le Var, à Brignoles, où la ligne d'orage se déplace. La vigilance est maximale et les cours d'eau montent très vite. La circulation devient de plus en plus difficile à Brignoles. Les transports ont du mal à passer d'énormes flaques d'eau. Certaines routes de la zone d'activité sont coupées. Des véhicules sont restés bloqués pris au piège par la montée des eaux. À partir de 14 heures, les sirènes de la sécurité civile vont retentir pour demander aux habitants de Brignoles de ne pas sortir, de rester chez eux et d'éviter dans la mesure du possible les déplacements. Un quartier a été évacué de façon préventive en espérant que la ville ne soit pas totalement inondée.