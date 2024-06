Intempéries : votre assurance va coûter plus cher

L'assurance habitation dans ce département, le Loiret, est aujourd'hui l'une des plus chères de France. Orages, inondations, tremblements de terre... Les factures des catastrophes naturelles se répercutent sur les assurances habitation des Français les plus exposés. Sur la carte que montre notre reportage, plus la couleur est foncée, plus c'est cher. Dans le Loiret, 198 euros en moyenne par an. Dans le Tarn-et-Garonne, 180 euros. Mais ce n'est pas tout. Pour financer le système d'assurance nationale, tout le pays va devoir mettre la main à la poche. Aujourd'hui, tout le monde cotise à travers une taxe de solidarité, comprise dans les contrats d'assurance habitation. Une habitante nous raconte : "Je ne trouve pas ça forcément juste, vu qu'à Paris on n'a pas trop de catastrophes naturelles". Cette taxe, appelée CatNat va augmenter de 12 à 20% au 1er janvier 2025, soit 40 euros en plus par contrat, par an. TF1 | Reportage N. Norbertson, M. Russell, B. Chastanier